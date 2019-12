Torniamo ad occuparci, a distanza di pochi giorni, della questione relativa alla individuazione di una nuova sede per il Liceo “Adria-Ballatore”, che accorpa Liceo Classico e Scientifico. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Quinci vuole evitare a tutti i costi che il Liceo mazarese dal prossimo anno scolastico, 2020-2021, possa essere trasferito a Salemi, così come inizialmente previsto per il 2019-2020, a seguito della delibera n. 98 del 28/12/2018 del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex Provincia), il dott. Raimondo Cerami “Piano di razionalizzazione degli immobili ad uso scolastico. Esercizio del diritto di recesso dai contratti di locazione passiva”.

In questi ultimi due mesi si è dibattuto molto sulla proposta dell’Amministrazione Quinci che prevede, al fine di porre una soluzione all’intrigata questione della ricerca di una sede per il Liceo “Adria-Ballatore” , il trasferimento di …









