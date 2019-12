Trovato in possesso di droga, arrestato dai carabinieri

Nella mattinata di ieri, 17 dicembre 2019, a conclusione di un servizio antidroga, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano hanno tratto in arresto B.G., bracciante agricolo gibellinese di 51 anni, gravato da precedenti di polizia.

L’uomo è stato sorpreso presso il suo fondo agricolo sito nella frazione di Triscina, mentre occultava dei recipienti contenenti complessivamente 2,530 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

A seguito del ritrovamento, i militari hanno deciso di effettuare controlli più approfonditi procedendo alla perquisizione domiciliare di un locale sito in un secondo fondo agricolo sempre a Gibellina di proprietà dell’arrestato.

Anche in questo caso, sono stati ritrovati 4,805 chilogrammi della medesima sostanza.

L’uomo arrestato, dopo le formalità di rito e su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato tradotto agli arresti domiciliari, in attesa di udienza di convalida.

