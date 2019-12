Poiatti protagonista a tavola e in tv. 2019 da incorniciare per il pastificio di Mazara

Tante novità in arrivo per Poiatti. Il pastificio di Mazara del Vallo, leader nella produzione di pasta ottenuta con il 100% di grano duro coltivato e molito in Sicilia, sarà protagonista a Dicembre a Gennaio nelle reti Mediaset, con un’importante campagna pubblicitaria.

“Non vogliamo anticipare nulla – spiega la portavoce dell’Azienda Alice Pomilia-, dico soltanto che abbiamo scelto format originali per promuovere al meglio i punti di forza del nostro marchio, che dal 1946 porta la Sicilia a tavola in Italia e nel mondo. E’ il nostro regalo di Natale che facciamo per tutte quelle persone che ogni giorno ci danno fiducia, scegliendo l’originale pasta Poiatti inimitabile dal 1946 prodotta esclusivamente nello stabilimento di Mazara del Vallo”.

La parte creativa della campagna pubblicitaria è stata curata da Bussolaweb, la Creative Digital Agency di Marsala che da anni segue la comunicazione di Poiatti, …









