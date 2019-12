Pioggia di medaglie per il 91026 Fight Club

Domenica 15 dicembre presso il Palacatania di Catania si è svolta la prima fase dei campionati regionali di Kickboxing Tatami & Ring Sports, valevoli per la qualificazione alle fasi nazionali, sotto l’egida dell’unica federazione riconosciuta dal Coni Fikbms.

Il Rendoki Dojo 91026 Fight Club dei maestri Francesco Vaccaro e Martina Bernile ha partecipato con 10 atleti, 5 dei quali all’esordio nelle competizioni, conquistando 6 ori, 3 argenti ed 1 bronzo e qualificando di fatto tutti gli atleti, che raggiungono Samuele Pace, capitano della squadra Agonisti, già qualificato al Criterium.

“I ragazzi sono stati meravigliosi per attitudine sia nell’affrontare le 12 ore di gara (538 gli atleti partecipanti) sia nell’affrontare i combattimenti. Esprimono una Kickboxing veramente pregevole a livello tecnico e tattico. Sono veramente soddisfatto ed orgoglioso.

Lavoreremo per migliorare ancora ma la strada è quella giusta.

Ma andiamo ai protagonisti:

Medaglia di Bronzo

Achille Crisafulli

Medaglia di …









Leggi la notizia completa