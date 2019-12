Mazara, luminarie natalizie, ancora polemiche. Perché le Amministrazioni di questi anni non le hanno noleggiate?

Ritorniamo ad occuparci della questione relativa alle stringhe led (10.000 metri) acquistate dall’Amministrazione Cristaldi, con una spesa di 47.000 euro circa, e montate su supporti lignei ed istallate lo scorso anno in occasione delle festività di fine anno, in diverse parti della Città.

Quelle stringhe ancora su supporti lignei risulterebbero ancora in deposito presso l’Autoparco comunale (vedi foto copertina). L’Amministrazione Quinci infatti avrebbe acquistato nuove luminarie per circa 34.000 poi montate per le principali vie del centro storico e del lungomare attraverso un servizio affidato, per 13.000 euro, per complessivi lavori di montaggio e smontaggio addobbi natalizi.

In merito alla questione è intervenuto così, attraverso un post su facebook di pochi giorni fa, l’ex sindaco Nicola Cristaldi: “Rimane l’interrogativo della gente: perché non sono state collocate le luminarie di proprietà comunale? Qualcuno, e non si sa chi, avrebbe …









Leggi la notizia completa