Marsala, lavori stradali in via Tunisi. Disagi per i cittadini, non possono uscire di casa

I lavori sulle strade di Marsala non hanno più fine e conseguentemente nemmeno i disagi per i cittadini e gli automobilisti.

Da ieri, piccoli escavatori e operai sono tornati in azione nella zona di via Regione Siciliana e via Tunisi. In quest’ultima alcuni cittadini lamentano il fatto che in alcune zone e in particolare dal numero 925 al 34d entrambe le corsie di marcia sono interrotte. Questa notte gli abitanti hanno dovuto lasciare le loro auto fuori dalle proprie abitazioni e tra l’altro i lavori chiudono una strada secondaria in cui vivono due anziane in gravi condizioni di salute e un cardiopatico.

“Per uscire dalla nostre stradelle – ci segnalano alcuni cittadini – ci vogliono almeno 15 minuti, dovendo percorrere il marciapiede e dopo aver chiesto il permesso all’impresa”. Diversi cittadini hanno chiesto spiegazioni all’Ufficio Tecnico del Comune e la risposta è stata che, chi dirige i …









