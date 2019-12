La Marsala Volley visita il reparto di Pediatria dell’ospedale “Borsellino”. Regali e sorrisi

Rientra tra le attività nel sociale svolte dal Marsala Volley la visita di oggi della Prima Squadra al reparto pediatrico dell’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. “Doniamo un sorriso” è l’iniziativa nata da un’idea di Salvo Eros Faxy del gruppo del tifo organizzato “Gli Irriducibili” in collaborazione con il Marsala Volley.

In un clima armonico di festa tra i piccoli degenti della pubblica struttura ospedaliera è avvenuta l’attesa consegna dei pacchidono con la presenza rilevante della Squadra di A2 e che ha visto “Toylandia Giocattoli” avere un ruolo chiave per la realizzazione e la riuscita dell’evento per “avere regalato un momento di spensieratezza ai bambini lì ricoverati e quanti in attesa di ricovero”. Ad accogliere “Gli Irriducibili” e tutti i partecipanti, la vicedirettore sanitario, dott.ssa Francesca …









