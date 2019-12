Il presidente di Airgest lancia l’allarme: “Tagliare i fondi per Birgi è un attentato al rilancio dell’aeroporto”

Il presidente di Airgest chiede aiuto ai politici del territorio – Il taglio previsto per far fronte al disavanzo di 2 miliardi di euro individuato dalla Corte dei Conti, li ridurrebbe di 4,6 milioni di euro.

Sulla notizia del possibile dimezzamento dei fondi stanziati dalla Regione siciliana per l’aeroporto di Trapani Birgi è intervenuto il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, lanciando l’allarme e un accorato appello a ripensarci, chiamando a raccolta tutti gli esponenti politici del territorio.

«È una notizia che mi coglie di sorpresa – afferma il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – ma non blocca il mio operato, e la mia reazione immediata. Stiamo lavorando per comprendere e impedire che venga a crollare tutta l’impalcatura che abbiamo costruito a difesa dell’aeroporto, con conseguenti danni irreparabili sul piano industriale, necessario al rilancio del Vincenzo Florio. Attendiamo la 5^ Commissione che si …









