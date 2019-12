Aeroporto, la regione taglia i fondi. Lo Curto: “Si Tratta di tagli per fare quadrare il Bilancio. La politica rimedierà subito. Sono fiduciosa”

La Regione Sicilia continua a tagliare fondi ai comuni, trasporti, aeroporti e scuole. Sull’ argomento è prevista a breve una riunione dell’Anci, alla quale sono stati invitati il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Governatore siciliano Nello Musumeci.

Secondo quanto si è appreso, i sindaci dell’isola dovranno rinunciare a 87 milioni di euro: 11,9 milioni sono le somme che servivano a risollevare le sorti del trasporto pubblico locale, 750 mila euro per l’aeroporto di Comiso e addirittura 4,6 milioni per Birgi. L’aeroporto “Vincenzo Florio”. il timore ytra gli operatori, appena diffusa la notizia, è quello che lo scalo trapanese anziché ricevere le somme spettanti dalla Regione – oltre quelli ancora dovuti per la guerra in Libia – i soldi li perderà. Come vi abbiamo riportato ieri, la Provincia di Trapani – ormai Libero Consorzio dei Comuni – ha annunciato …









